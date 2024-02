Assistenza over75 non autosufficienti, la Puglia è in ritardo

A fronte di una media nazionale di 40,2 assistiti non autosufficienti di età superiore ai 75 anni in trattamento socio-sanitario residenziale per 1.000 abitanti, la Puglia risulta sotto media con 14,9 persone assistite per mille abitanti. E’ quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe che è stato presentato durante l’audizione in Senato nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 121, “Schema di decreto legislativo recante politiche in favore delle persone anziane”. A fronte di una media nazionale del 28,4% di deceduti per tumore assistiti dalla rete di cure palliative sul totale di deceduti per tumore, la Puglia risulta sopra media con il 34,3% di assistiti.

(foto freepik)