Bari e il “dramma” dei parcheggi: “Necessario il garage”

La situazione dei parcheggi a Bari? E’ tragica, rispondono ad unisono. Ed è presto spiegato: per parcheggiare bisogna appellarsi a qualche santo non impegnato in “affari” più importanti. E non è un problema solo del centro cittadino, dove che più appellarsi ad un santo bisogna fare appello direttamente al Padre eterno, ma anche in periferia dove la questione è particolarmente sentita. C’è chi spiega che preferisce i mezzi pubblici per ovviare al problema. Sebbene non sempre puntuali garantiscono, avarie a parte, di poter raggiungere quanto meno il quartiere desiderato. Peggio ancora nel week end quando soprattutto nel murattiano la movida che parte nel tardo pomeriggio, rende impossibile parcheggiare. “Io abito in via Giulio Petroni di fronte alla caserma Rossani e sono costretta a pagare un garage per garantirmi un posto. In questa zona praticamente impossibile parcheggiare a qualsiasi ora”.