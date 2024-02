Cucina, ricchi di vitamine e antiossidanti: in tavola gli asparagi

Ricchi di vitamine e alleati della salute, in tavola oggi portiamo gli asparagi. Si tratta di una verdura non solo deliziosa, ma anche ricca di proprietà benefiche per l’organismo. In primis, gli asparagi sono una ricca fonte di vitamine e minerali essenziali.

In particolare, gli asparagi, sono ricchi di vitamina K, vitamina C, vitamina A, acido folico e potassio, tutti elementi fondamentali per la salute delle ossa, del sistema immunitario e del cuore. Ma non solo. Gli asparagi sono infatti noti anche la ricchezza di fibre. Queste ultime promuovono la salute digestiva contribuendo a prevenire la stitichezza e sostenendo il corretto funzionamento dell’intestino.

Ma non è finita qui. Oltre ad essere dei veri e proprio antiossidanti naturali, grazie alla presenza di flavonoidi e polifenoli che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, contribuendo a ridurre il rischio di malattie croniche, gli asparagi sono anche dei diuretici naturali. Grazie alla presenza dell’aminoacido asparagina, gli asparagi hanno infatti proprietà diuretiche naturali, contribuendo così alla salute dei reni e al controllo della pressione sanguigna. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Asparagi grigliati con formaggio e limone



In primis, lavare e pulire gli asparagi (circa mezzo chilo), rimuovendo le parti fibrose. Mescolare gli asparagi con olio d’oliva, sale e pepe. Posizionare gli asparagi su una griglia calda per circa 5-7 minuti o fino a quando non risulteranno teneri. Disporre poi gli asparagi su un piatto e cospargerli con parmigiano reggiano grattugiato e scorza di limone.

Risotto con asparagi e spezie



In una pentola, soffriggere la cipolla con un po’ di olio extravergine di oliva fino a quando quest’ultima non diventa trasparente. Aggiungere il riso e tostarlo leggermente. Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare. Aggiungere gradualmente il brodo vegetale caldo, mescolando continuamente fino a cottura completa del riso. Nel frattempo, cuocere gli asparagi in una padella con olio d’oliva, paprika affumicata e aglio fino a quando saranno cotti. Aggiungere gli asparagi al risotto, insieme a parmigiano reggiano grattugiato. Aggiustare di sale se necessario.

Foto Freepik