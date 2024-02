Paola Barale a Bari per adottare una cagnolina abbandonata

“Un’adozione unica. Una love story che non ha eguali”. Inizia così il post pubblicato dall’associazione barese Adottalo per sempre: un post per ringraziare Paola Barale che ha adottato una cagnolina ed è venuta personalmente a Bari a prendersela.

“Ah questi vip che fanno cose stranissime – continua il post – e mica sono come noi, figurati! Fanno cose tipo che si innamorano di una cagnolina abbandonata (da un non-VIP) e della sua storia, contattano un’associazione a loro ancora sconosciuta, e poi si commuovono a guardare la sua foto e la mostrano in diretta TV con gli occhi che sorridono e luccicano, e raccontano a tutti che non vedono l’ora di incontrare quella cagnolina. Fanno cose tipo che prendono un aereo e poi si ritrovano, emozionati e inginocchiati, su un lungomare a scrutare l’orizzonte per riconoscere quello scricciolo di cane che, da quel momento, sarà con loro per sempre”.

“Beh, ovviamente quello scricciolo rovina l’atmosfera e, baldanzosa e prepotente, arriva, ringhia e minaccia. Però quel Vip sta lì – si legge ancora nel post – alla sua altezza, commossa e curiosa, non si agita e non insiste, semplicemente aspetta e fa trascorrere il tempo necessario perché la cagnolina “Non VIP” annusi, si avvicini sempre di più, la riconosca. Perché è questo il bello: alla cagnolina non importa proprio niente della Vippità, lei annusa e sa cosa cerca, e prima di lasciarsi andare vuole essere sicura di trovarlo perché l’hanno già fregata una volta e adesso che ha quasi un anno in più… mica ci ricasca! E insomma, su quel lungomare, Rossita ha trovato Paola e un nome nuovo e strano da aggiungere al suo (un nome d’arte, come si usa nel mondo dei VIP, insomma!), che vuole dire: siamo nostre, ci apparteniamo”.

“E’ stata una giornata di strana magia, ieri – continuano dall’associazione – perché abbiamo conosciuto una persona che ha riempito la sigla VIP di tantissime emozioni e qualità positive: semplicità, rispetto, profondità e conoscenza non comune del mondo degli animali e delle loro esigenze”.