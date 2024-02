Sora: la nuova applicazione dell’AI di OpenAI che crea video

OpenAI è una delle piattaforme di intelligenza artificiale più innovative al mondo.

Ad oggi possiamo con certezza affermare che le chatbots di OpenAI rispondono alle nostre domande e richieste in modo preciso, dettagliato e soprattutto più rapido di qualsiasi essere umano.

Ma questo probabilmente non basta, e la società ha da poco lanciato una nuova applicazione dell’intelligenza artificiale: Sora.

Sora permette di realizzare video ma anche film che non hanno nulla da invidiare a quelli realizzati fino ad ora dai più grandi registi. Ad oggi Sora è ancora un progetto, ma la società ha condiviso quattro esempi che mostrano le potenzialità del programma. I video ad oggi sono molto brevi, della durata di massimo 17 secondi, ma la bellezza sta nel fatto che il video proviene da un prompt, ovvero un testo scritto da un utente tipo o in questo caso uno sceneggiatore.

“Una Tokyo magnifica e innevata è in fermento. La telecamera si muove per le strade affollate della città, seguendo diverse persone che si godono la neve e fanno acquisti nelle vicine bancarelle. Splendidi petali di sakura volano nel vento insieme ai fiocchi di neve”. Questo è il prompt e a seguire OpenAI ha diffuso il risultato.

Un risultato spettacolare! Una Tokyo riconoscibile, innevata, una telecamera che come se fosse attaccata ad un drone, segue una coppia di protagonisti che passeggia. Tanti dettagli sul paesaggio, sulla gente presente, sul clima richiesto.

Ovviamente se a primo acchito il video sembra privo di imperfezioni, guardandolo più volte attentamente si scopre che non lo è, e che ci sono stranezze, ma l’esempio di Tokyo rappresenta uno straordinario esercizio di world-building.

In questo filmato nello specifico, le persone ritratte non sono mostrate in primo piano e non emettono alcun suono. Ma il team di Sora afferma che in altri casi i filmati includevano attori virtuali che mostravano emozioni reali. Occorre descrivere testualmente tutto, nei minimi dettagli, descrivere minuziosamente l’atmosfera desiderata, ma anche tempi e angolazioni di ripresa.

Lo strumento sarà inizialmente reso disponibile a “un numero limitato di creatori”, ha scritto l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman in un post su X.

Tuttavia, se da un lato questa tecnologia potrebbe accelerare il processo creativo, dall’altro potrebbe anche aumentare le preoccupazioni riguardo al fatto che l’intelligenza artificiale possa essere usata per produrre deepfake e disinformazione, ma il team OpenAI aggiunge “Saremo molto attenti a tutte le implicazioni di sicurezza”.

Foto e video: OpenAI