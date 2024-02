Topolino in sedia a rotelle sotto le pensiline: “Spazio per disabili”

L’associazione LeZzanzare ha organizzato una sorta di flash mob nei pressi delle pensiline dell’Amtab per spiegare che lo spazio lasciato accanto alle panchine è per i disabili sulla sedia a rotelle. “Lo abbiamo fatto in risposta a chi ha criticato la scelta di lasciare quello spazio – spiega Alessandro Antonacci de LeZzanzare – persino sistemando delle sedie per occupare quello spazio. Ma quello spazio è per i disabili e quanto è stato fatto è un gesto di inciviltà “.

E così Topolino è stato messo sulla sedia a rotelle a dimostrazione di come si utilizzano davvero le nuove pensiline Amtab.