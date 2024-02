Bari, chiusi in gabbia con cibo ogni 2 giorni: cuccioli cercano casa

“Li ho presi da piccoli, erano cuccioli, belli e simpatici. Poi li ho messi nelle cucce così non scappano. Gli do da mangiare ogni due giorni insieme all’acqua. Pulisco ogni 10 giorni. Non li faccio uscire mai.” A pronunciare queste parole, riportate sui social dal NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile in seguito ad un intervento effettuato con la polizia locale e l’ASL di competenza sul territorio di Bari, un bracciante agricolo che si occupa di quattro cani credendo, evidenzia il NOGES “nella sua ingenuità e semplicità, di fare il meglio per queste creature”.

Adesso quei cuccioli cercano casa. “Siamo intervenuti insieme alle forze di polizia locale e all’asl di competenza – spiegano – gli animali, tutti giovani, non sono in pericolo di vita, non sono malnutriti, ma sicuramente non vivono nella condizione adeguata alla loro natura. La burocrazia italiana non ci ha permesso di portarli via da lì. Stiamo valutando soluzioni alternative per dare ai cagnolini un futuro migliore. Chiunque voglia proporsi per uno stallo o per adozione può contattarci al numero 3201652637 Sono cani giovani, docili e affettuosi” – concludono.

Foto Facebook