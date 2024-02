Bari, cucciolo di lupo avvistato al confine con Carbonara – VIDEO

Un cucciolo di lupo in giro a Bari, in particolare in una zona periferica, al confine con Carbonara. A segnalarlo, con un video pubblicato sui social, il NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile che ha approfittato del post per allertare i cittadini, ma soprattutto per esortarli a mantenere la calma.

“Sono stati tanti gli avvistamenti di lupi in città nell’ultimo periodo – scrivono – invitiamo tutti a mantenere la calma. Il lupo non attacca l’uomo. In caso di incontro ravvicinato è bene lasciarlo in pace e soprattutto evitare di spaventarlo con gesti improvvisi ed urla. Siamo noi esseri umani ad aver invaso il loro habitat e queste sono le conseguenze. Gli animali selvatici quali lupi, volpi, orsi, ricci stanno perdendo il loro habitat a causa dell’ espandersi delle zone abitate” – concludono.

Video e foto Facebook