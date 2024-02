Covid, a Bari l’emergenza è costata 34 milioni di euro

Trentaquattro milioni di euro. È la spesa che ha dovuto affrontare il capoluogo pugliese per far fronte all’emergenza Covid. Le somme, in particolare, riguardano le mancate entrate e i maggiori costi sopportati, tutte risorse che sono state compensate dal Governo tramite lo strumento di quello che è stato soprannominato “fondone”, sulle quali la Ragioneria generale dello stato sta attualmente elaborando calcoli per comprendere a chi è spettato più del dovuto (e dovrà quindi restituire le risorse eccedenti) e chi invece è a credito e riceverà per questo ulteriori rimborsi.

Bari, secondo quanto emerso da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali che riguarda i comuni italiani con più di 150mila abitanti, basata in particolare sui dati del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha registrato un passivo di 33,8 milioni di euro, ovvero 107 euro procapite. Mentre Taranto, dove l’emergenza è costata 12,1 milioni di euro, 64 euro procapite. Le voci prese in considerazione per il calcolo relativo al costo del Covid per ogni comune sono state diverse. Quelle prese in considerazione nelle certificazioni inviate da ogni ente al Mef riguardano nello specifico l’acquisto dei dispositivi per assicurare il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e le spese relative alle corse aggiuntive per il trasporto urbano ed extra-urbano al fine di garantire la riapertura delle scuole. In merito alle mancate entrate, si è tenuto conto invece dei minori introiti dovuti alle restrizioni del periodo pandemico tra cui tributi come l’Imu, ma anche l’imposta di soggiorno o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

In totale, l’emergenza da Covid-19 ai grandi comuni italiani è costata oltre 2 miliardi di euro. Milano e Venezia sono le città sul podio per spesa pro capite, seguite poi da Firenze e Palermo. Ecco qui il dettaglio delle città in ordine alfabetico (fonte Ansa): Bari 33.871.622 (107); Bologna 69.421.145 (179); Brescia 25.313.057 (129); Catania 30.042.993 (100); Firenze 89.056.594 (246); Genova 85.993.883 (153); Livorno 13.175.911 (85); Messina 26.796.204 (121); Milano 656.164.792 (486); Modena 20.113.513 (109); Napoli 65.378.202 (71); Padova 34.251.573 (166); Palermo 143.177.335 (225); Parma 20.552.291 (105); Perugia 14.437.510 (89); Prato 15.659.552 (80); Ravenna 13.828.479 (89); Reggio Calabria 16.915.328 (98); Reggio Emilia 16.217.839 (95); Roma 369.095.922 (134); Taranto 12.118.697 (64); Torino 145.181.485 (171); Venezia 177.161.512 (703); Verona 37.284.869 (146).

Foto repertorio