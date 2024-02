Anche a Bari chiuderanno due negozi della Thun

Il primo punto vendita Thun a chiudere è stato quello tarantino, presso la galleria Ipercoop. Poi seguiranno i due a Bari (probabilmente quello all’interno di BariBlu e quello nell’ipercoop di Japigia) dal 30 giugno. A lanciare l’allarme l’Usb. A tirare giù la saracinesca in tutta Italia saranno 22 negozi, per un totale di 77 dipendenti, di cui quattro in Puglia: oltre quello tarantino, due a Bari e uno a Brindisi.

“Quel che vale la pena sottolineare – si legge nella nota – oltre chiaramente il dato relativo alla perdita di nuove unità lavorative in un contesto già di per sé drammatico, è anche il modus operandi con cui questa vertenza si è aperta: sono stati del tutto ignorati i passaggi previsti dalla normativa vigente e nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta al sindacato, che è venuto a conoscenza della situazione solo attraverso notizie riferite dalle stesse lavoratrici”. (foto thun)