Bari, incubo parcheggi: “Petizione per strisce gialle per residenti”

Una petizione popolare, promossa dal consigliere municipale Giuseppe Corcelli, per chiedere al Comune l’istituzione di strisce gialle riservate ai residenti in alcune zone del centro. Soprattutto in vista di pedonalizzazioni in arrivo. “Con alcuni residenti del quartiere Murattiano abbiamo deciso di avviare una petizione – spiega Corcelli – per chiedere all’amministrazione centrale la possibilità di ottenere nella zona A della zsr posti auto rigorosamente riservati ai residenti con stalli di colore giallo (come è stato fatto per i residenti della città vecchia e in altre città italiane). Tale richiesta si rende necessaria per la presenza di svariate zone pedonali e di prossima realizzazione”.

“I residenti promotori dell’istanza ritengono che le pedonalizzazioni siano una scelta positiva per creare vivibilità, sicurezza e vivacità commerciale nel centro cittadino ma non a scapito di chi lo abita. Per questo motivo, invitiamo tutti i cittadini interessati a sostenere tale istanza firmando la petizione e consegnandola nel mio studio in via Abate Gimma 127. Ho già contattato il consigliere comunale Pierluigi Introna che sosterrà la richiesta della presentazione della petizione in Consiglio”, conclude Corcelli.