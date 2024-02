Bari, paura a Palese: “Attenzione al falso antennista”

Si spaccia per falso antennista per tentare di introdursi negli appartamenti. L’allarme è lanciato sui social da un residente di Palese con l’intento di mettere in guardia i suoi concittadini: “Gira da qualche tempo per Palese un personaggio che si spaccia per antennista – scrive. Citofona e dice di essere stato incaricato di una riparazione dall’amministratore condominiale. Se gli aprite lo ritroverete dietro la porta di casa coperto da una mascherina e con un cavo elettrico avvolto intorno alla mano”.

Secondo il racconto, episodi del genere sono già accaduti prima di Natale. Ma si sono ripetuti in questi giorni: “è accaduto ad una nostra condomina – chiarisce – che, dubbiosa di quanto ascoltato al citofono, gli ha aperto. Ma insospettita ha visto dallo spioncino e ha urlato facendolo scappare. Non aprite se non siete certi di chi ve lo ha chiesto”.

(foto repertorio)