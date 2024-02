Foggia, anziana truffata da finto nipote: sottratti gioielli e soldi

Tratta in inganno da un finto nipote che l’ha convinta a consegnare 1500 euro e altri monili in oro ad un’altra persona, chiedendole ‘aiuto per saldare una fattura’. Così è stata truffata una donna di 86 anni di Foggia che ha denunciato l’accaduto alla polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori ieri sera un uomo le ha telefonato dicendo di essere il nipote e che a breve a casa sua sarebbe arrivato un uomo a cui l’anziana doveva consegnare 1500 euro e altri monili in oro. Denaro – avrebbe sostenuto il finto nipote – utile per saldare una fattura. Così poco dopo un uomo si è presentato a casa della malcapitata ottenendo i soldi in contanti e i monili. Poi si è dileguato facendo perdere le tracce.

(foto repertorio)