Idrico, Accadueo a Bari per esplorare nuovi sbocchi nel Centro Sud

Da quest’anno, negli anni pari, Accadueo si svolgerà presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, offrendo l’opportunità di intensificare le alleanze strategiche ed industriali nel settore del servizio idrico tra aziende, operatori e istituzioni del Centro Sud e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nel 2024 l’appuntamento è già fissato per il 27–28 novembre. Accadueo continuerà la sua tradizionale presenza a Bologna negli anni dispari.

L’evento affiancherà a una parte espositiva, eventi convegnistici e formativi. Si parlerà dunque di riuso, digitalizzazione, dissalazione, irrigazione, recupero, smart metering, depurazione e di tutte quelle tecnologie innovative che contribuiscono a minimizzare le perdite idriche, a garantire la fornitura continua di acqua potabile di qualità e a modernizzare le infrastrutture nell’ottica dell’economia circolare.

Tutti temi affrontati da sempre in occasione di Accadueo, che a Bari verranno calati nella realtà del territorio. Il Centro Sud ha infatti problematiche e potenzialità specifiche. Tranne poche eccezioni, in generale il servizio idrico del Centro Sud ad oggi è più inefficiente e registra perdite idriche superiori a quelle del Nord Italia. Si cercherà di capirne le motivazioni e trovare possibili soluzioni insieme.

Ci si confronterà su come funzionano i vari servizi idrici nelle singole Regioni e sulle opportunità derivanti dalla collaborazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo. Accadueo sarà anche l’occasione per rafforzare i rapporti e il dialogo tra gestori, Regioni e Comuni del Centro Sud, superando l’eccessiva frammentazione attuale. E ancora, si farà il punto sui finanziamenti del PNRR e sulle policy italiane ed europee che stanno ridisegnando il settore verso altri modelli.

Nella parte espositiva, i visitatori potranno toccare con mano le tecnologie e i materiali più all’avanguardia delle società impegnate a modernizzare il servizio idrico.

“Visto il grande successo della tre giorni a Bologna di ottobre, BFWE ha deciso di esplorare nuovi sbocchi nel Centro Sud prevedendo questa nuova tappa in Puglia. L’obiettivo è quello di far cogliere alle aziende e agli operatori tutte le opportunità offerte dal territorio. L’evento di Bari è anche l’occasione per favorire un maggior dialogo tra amministrazioni regionali e comunali per una gestione più efficiente e meno frammentata del servizio idrico”, afferma Paolo Angelini, Amministratore Delegato BFWE.

“Siamo molto contenti di ospitare una manifestazione tanto importante come Accadueo. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare sinergie con fiere specializzate ad alto valore aggiunto. Accadueo tratta un tema fondamentale e vitale per tutti noi: la tutela di un bene prezioso come l’acqua in un’ottica di economia sostenibile e circolare. Come Nuova Fiera del Levante possiamo offrire una visione di economia del Sud e possiamo essere un hub del Mediterraneo, favorendo il dialogo tra Europa e tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, Balcani, Africa, Medio Oriente”, commenta Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante.

“Dopo la felice esperienza di Mecspe, abbiamo deciso di realizzare ad anni alterni a Bari anche Accadueo, certi che questo tema possa riscuotere vivo interesse tra operatori economici ed Istituzioni. Con questo nuovo evento confermiamo e rilanciamo una partnership industriale importante che siamo certi darà buoni frutti”, ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere.