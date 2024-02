Incidente stradale nel Nord Barese, un morto e 4 feriti

È di un morto e quattro feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Corato e Trani, nel nord Barese.

La vittima è un uomo di 40 anni. I mezzi coinvolti sarebbero quattro: per cause in fase di accertamento si sono scontrati mentre percorrevano il ponte che conduce allo svincolo dell’autostrada. Nell’impatto tra le auto il veicolo guidato dal 40enne è precipitato dal ponte: all’arrivo del personale del 118 l’uomo era già morto.

Dei feriti, una donna di 59 anni di Molfetta è stata trasportata al Policlinico di Bari; altre due persone, invece, sono state portate all’ospedale Bonomo di Andria. Una quarta persona ha riportato forti contusioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, ci sono i carabinieri che stanno gestendo anche la viabilità in quanto il tratto stradale è chiuso.