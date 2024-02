Bari, c’era una volta una palestra inaugurata ma mai utilizzata

Prima la gioia poi la delusione. La palestra della scuola Cirielli, nel quartiere San Paolo non è ancora utilizzabile dai bambini. Il 15 gennaio il taglio del nastro. Il sindaco Antonio Decaro lo aveva annunciato sulla sua pagina Facebook: .”Dopo quasi 5 anni dall’inizio dei lavori – aveva scritto – oggi siamo riusciti a inaugurare la palestra della scuola Cirielli, nel quartiere San Paolo. Ammetto che sono venuto qui con un po’ di vergogna andando incontro a questi bambini che per anni hanno atteso questo spazio per fare attività fisica senza dover sperare nelle belle giornate. Questa palestra sarà a disposizione della scuola primaria e secondaria e nel pomeriggio accoglierà le associazioni sportive del quartiere che qui potranno allenarsi. Oggi pensavo di dover saldare un debito con questa scuola e con i suoi studenti e invece sono stato abbracciato dalla gioia dei loro occhi, dai loro sorrisi, dalla felicità con cui hanno riempito questo spazio, nonostante l’attesa. Abbiamo tutti il dovere di fare di più per i bambini della nostra città”.

Purtroppo il debito è stato saldato ma solo parzialmente: i bambini infatti non possono ancora utilizzare la palestra che doveva essere pronta dopo un anno ma che di fatto è stata riconsegnata dopo 5 anni. “Inaugurazione avvenuta un mese fa – tuona una mamma – e ad oggi la palestra non può ancora essere utilizzata. I bambini della scuola elementare Cirielli non ci sono ancora andati una volta. Vorrei tanto sapere il motivo per il quale i bambini non possano essere portati. Come al solito abbandonati dalla città. Vorremmo spiegazioni Sindaco”.

“Stanno facendo dei lavori sugli impianti elettrici – rispondono dal Comune – in particolare sul quadro così come richiesto da Enel a valle della fornitura. Dovrebbero comunque concludersi a breve. Per il momento quindi la palestra non è fruibile dalle associazioni nelle ore pomeridiane e serali”.