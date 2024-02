Bari, in auto con 75 chili di ricci di mare e bianchetto: sequestrati

In auto con ricci di mare e bianchetto, per un totale di 75 chili, privi dei requisiti di tracciabilità. Per questa ragione, un 54enne, è stato sanzionato in seguito a un controllo della capitaneria di porto di Bari che ha sequestrato, in particolare, 35 chili di ricci di mare (ovvero circa mille esemplari) e 40 chili di bianchetto. L’operazione è avvenuta nel corso delle attività della guardia costiera mirate al rispetto della norma che vieta la pesca dei ricci di mare nelle acque di Puglia. I ricci sono stati rilasciati in mare in quanto ancora vivi.