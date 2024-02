Bari, motocross nel parco della Murgia: multati tre 20enni

Sorpresi a fare motocross nel parco dell’alta Murgia. Per questa ragione tre ragazzi di circa 20 anni del Barese sono stati multati. Ad ognuno è stata elevata una sanzione di 300 euro, mentre le moto, tutte senza targa, sono state sottoposte a fermo amministrativo della durata di tre mesi. I giovani sono stati scoperti nell’ambito di attività di sorveglianza dedicate al parco dell’alta Murgia svolte dai forestali proprio contrastare il motocross fuori pista che, di fatto, disturba la fauna e l’ambiente dell’area, sottoposta a tutela e dunque protetta. I controlli saranno rinforzati nei prossimi giorni, in particolare nelle zone ricadenti nel comune di Andria, Gravina in Puglia, Minervino, Santeramo in colle e Altamura.

Foto Pietro Amendolara