Fine mercato tutelato a luglio, ma sulle bollette spicca un’altra data

La fine del mercato tutelato si avvicina: a partire dal primo luglio, infatti, si passerà al mercato libero e dunque, così come evidenziato sulle bollette del SEN (Servizio Elettrico Nazionale), la fornitura di energia elettrica relativa al “Servizio di Maggior Tutela” (SMT), non sarà più disponibile. C’è un problema però: la data sulle bollette e quella in cui effettivamente è previsto il passaggio al mercato tutelato non coincidono. A segnalarlo sono alcuni lettori che hanno evidenziato una discrepanza con comunicazioni che riguardano la fine del mercato tutelato (fissato al primo luglio 2024) segnato invece, sulle bollette, a partire invece dall’1 aprile 2024. Data che, di fatto, potrebbe mandare in tilt i consumatori che, entro quel giorno (e in questo caso ben tre mesi in anticipo), dovranno scegliere un venditore del mercato libero a cui fare affidamento affinché il servizio possa proseguire.

Va specificato che il passaggio al mercato tutelato fissato al primo luglio riguarda i clienti domestici non vulnerabili, mentre per le microimprese di energia elettrica e per le piccole imprese, il servizio di maggio tutela si è concluso rispettivamente nel 2023 e 2021. Se entro il primo luglio 2024 i clienti domestici non avranno ancora scelto un fornitore del mercato libero passeranno al Servizio Tutele Graduali con un fornitore che sarà assegnato direttamente da Arera.