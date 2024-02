Impianti rinnovabili, ok dal Cdm a tre progetti in Puglia

Impianti rinnovabili, c’è l’ok da parte del Consiglio dei ministri a tre progetti in Puglia. In particolare, il Cdm ha espresso parere favorevole, con valore di valutazione positiva di impatto ambientale a tre progetti riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che saranno localizzati sul territorio pugliese. È quanto emerso da una nota diffuda da Palazzo Chigi al termine del Consiglio.

Si tratta, nello specifico, dell’impianto eolico “Procina”, per cui è prevista la realizzazione nel comune di Apricena, nel Foggiano, con opere di connessione situate anche nel comune di San Paolo di Civitate, sempre nel Foggiano, dell’impianto agrovoltaico e delle relative opere ed infratrutture connesse con potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66 MW AC, con utilizzo contestuale del terreno ed attività agricole di qualità, tra cui apicoltura e attività di carattere sociale da realizzare nel Leccese, ovvero a Nardò, in località Maramonti e infine dell’impianto fotovoltaico “Cerro” che sarà realizzato nel comune di San Paolo di Civitate, sempre nel Foggiano. Quest’ultimo sarà dotato anche di un sistema di accumulo e impianto olivicolo con annesse opere di connessione.

Foto Pxhere