Inchiesta Ferragni, nuove acquisizioni della Gdf: anche su caso Oreo

Proseguono le indagini nell’ambito dell’inchiesta a carico di Chiara Ferragni, del suo stretto collaboratore, Fabio D’Amato, di Alessandra Balocco e altri, al centro del ciclone per truffa aggravata. La guardia di finanza di Milano, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha infatti effettuato nuove acquisizioni. Secondo quanto emerso i finanzieri, con l’intento di raccogliere ulteriore documentazione utile ai fini dell’indagine, si sono recati nelle sedi delle società della nota influencer oltre che della Dolci preziosi e di altre aziende coinvolte per i casi che riguardano, nello specifico, le uova di Pasqua, ma anche la bambola di Trudi e i biscotti Oreo. Altre acquisizioni erano state effettuate negli scorsi mesi per il caso del pandoro Pink Christmas.

Foto Instagram Chiara Ferragni