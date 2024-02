Nove milioni per la linea ferroviaria Ischitella-Peschici

L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio della tratta ferroviaria Ischitella Peschici Calenella della linea San Severo – Peschici Calenella, nel Foggiano, gestita da Ferrovie del Gargano che entrerà in servizio nelle prossime settimane. Un investimento di 9 milioni di euro. “Abbiamo investito per rendere più sicuri i percorsi, sopprimere i passaggi a livello rispettando la bellezza del territorio al servizio di residenti e turisti – ha sottolineato il direttore generale del gruppo Ferrovie del Gargano, Vincenzo Scarcia Germano -. “Con questo importante investimento le Ferrovie del Gargano diventano sempre più moderne e tecnologiche – sottolinea Eliseo Zanasi, presidente di confindustria Foggia -. Diventano una valida alternativa per i pendolari e residenti del Gargano Nord con abbattimento importante dell’inquinamento veicolare” – conclude Zanasi.