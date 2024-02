Tangenziale per Bari in tilt: incidente sulla statale 16

Non sono ancora note le cause di un incidente stradale che si è consumato questa mattina sulla statale 16 direzione Nord uscita 7 poco distante da Trony. Sul posto la polizia locale che sta provvedendo a ricostruire la dinamica dell’incidente e a regolare il traffico. Lunghe code si segnalano anche sulla statale 100 all’ingresso di via Amendola.