A Bari torna Locus Festival: gli ospiti dell’edizione 2024

Si terranno a Bari, dal 28 al 30 giugno nell’ambito della Festa del mare, le tre serate di apertura del Locus festival. Si parte il 28 giugno con Calcutta (alla Fiera del Levante), il giorno successivo sarà la volta di Salmo & Noyz e il 30 giugno dei Simple Minds (in entrambi i casi alla rotonda via Paolo Pinto). Sempre il 29 giugno, ancora una volta nell’ambito del cartellone del Locus, il cantautore irlandese Glen Hansard si esibirà nel teatro Petruzzelli. Lo comunica il Comune di Bari in una nota, evidenziando che, in base alle statistiche sui biglietti già venduti, “le fasce di età coinvolte variano dai diciassettenni agli over 40, con acquisti effettuati anche da altre città come Milano, Roma e Bologna, e dall’estero principalmente Spagna, Francia, Regno Unito ma anche da Canada e Nuova Zelanda”.

L’assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci, evidenzia che “quella del 2024 sarà una stagione che nei fatti consolida le strategie di una visione politica che porta il nome di turismo culturale” e che “negli ultimi anni Bari è diventata un riferimento anche per le società nazionali e internazionali che la scelgono anche in virtù della professionalità degli operatori culturali del territorio, cui l’amministrazione comunale ha teso la mano per costruire una programmazione strategica condivisa”. “La visione – conclude – è condivisa soprattutto con la Regione Puglia e l’assessorato regionale al Turismo, grazie alla quale possiamo realizzare la Festa del mare, il grande festival diffuso, realizzato con il supporto di Pugliapromozione e Teatro pubblico pugliese, che accoglie il Locus festival, il Bari piano festival, Bari in jazz e il premio Rota, trasformando la percezione di un Sud che in passato non andava oltre Napoli”.