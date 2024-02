Bari, assemblea ambulanti Santo Spirito: “Assegnazioni illegittime”

Un’assemblea si è tenuta ieri degli ambulanti del mercato di Santo Spirito in polemica contro il Comune per la decisione di procedere (temporaneamente) a sorteggio per l’assegnazione dei posteggi nel nuovo sito dove si trasferirà il mercato. Una riunione nel corso della quale sono intervenuti il presidente CasAmbulanti-UniPuglia, Savino Montaruli e il presidente Fiva-Confcommercio Puglia, Andrea Nazzarini, oltre ai rappresentanti di FIVAP-Unionecommercio.

Il Presidente Savino Montaruli ha fortemente criticato l’atteggiamento del Comune dichiarando: “Il Comune ha commesso tanti errori; quello più grande è stato procedere con un metodo contra legem quando aveva già a disposizione una graduatoria che avrebbe potuto applicare senza cambiare le carte in tavola. Dal Suap hanno scritto che la scelta dei posteggi cominciata ieri è provvisoria ma proprio questo è il problema. Infatti, poiché la Regione Puglia sta già predisponendo la risposta al quesito posto dal Comune sulla base di una sollecitazione esterna, perché non attendere qualche giorno e procedere con le assegnazioni definitive? Perché sprecare tanto tempo, quindi anche denaro pubblico impegnando gli uffici per qualcosa che già si sa che dovrà essere rifatta? Un’assurdità, un’ingenuità indescrivibili che mai ci saremmo aspettati da un Comune come quello di Bari”.

Dalla riunione dei Gruppi di rappresentanza che si è tenuta ad Andria è emersa l’indicazione di inviare una nota alla Regione Puglia e per conoscenza al Prefetto, affinché la risposta al quesito arrivi ad horas e consegnare la documentazione all’ufficio legale delle associazioni di rappresentanza in modo da essere pronti con una eventuale impugnazione.