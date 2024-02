Bari, nell’ex sede del Consiglio regionale apre la Lidl

Dopo i lavori di ristrutturazione, durati qualche mese, la Lidl apre la sua terza sede in città: vicino al centro, negli ex uffici del Consiglio regionale di via Capruzzi. Un’apertura che è stata presa favorevolmente dai residenti della zona: da troppo tempo i portici erano in una condizione di degrado e abbandono. Quella della Lidl in via Capruzzi è la terza apertura in pochi anni, dopo la prima sede vicino alla rotonda di viale Tatarella e quella di via Napoli.