Elezioni Bari, Leccese incontra i giovani imprenditori

Il candidato sindaco per il Partito democratico Vito Leccese ha incontrato stasera i giovani imprenditori baresi che hanno deciso di tornare a casa dopo una esperienza lavorativa fatta fuori regione. L’incontro, organizzato dall’associazione Progetto Bari, che di fatto è stata la prima a appoggiare la candidatura di Leccese ha avuto la scopo di raccogliere le idee degli imprenditori per costruire nuovi progetti nel futuro di Bari.

Intanto è scontro all’interno del Pd. Ora dalla base nazionale si chiede di utilizzare lo strumento delle primarie per scegliere il candidato del centrosinistra. E quindi per scongiurare l’ipotesi di correre alle elezioni spaccati. Michele Laforgia sin dalle prima battute ha dichiarato di non voler partecipare alle primarie. Toccherà capire quali e se ci saranno novità in merito.