I Ferragnez in crisi: “Fedez ha lasciato casa”

Fine dell’era dei Ferragnez? A dirlo, per primo, Dagospia, che ha anticipato il trasferimento di Fedez in un’altra casa. Una notizia che sta rimbalzando su tutti i quotidiani nazionali. La prima grossa crisi si era avuta dopo Sanremo, a causa del famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical, una crisi rientrata. I guai giudiziari di Chiara Ferragni hanno aperto invece un altro fronte di battaglia nella coppia. Per ora nessuna ufficialità da parte dei protagonisti. Dopo la cena di San Valentino, in cui i due si erano mostrati insieme in un ristorante stellato milanese, ha fatto scalpore la foto della mano di Chiara senza fede. (foto instagram)