Minacce a ex fidanzata, a giudizio 28enne barese

Il gip di Bari Francesco Vittorio Rinaldi ha disposto il giudizio immediato per un 28enne barese, residente in un comune della provincia, imputato per atti persecutori nei confronti della fidanzata (coetanea con cui ha avuto un figlio, minorenne) e del padre di lei. Al rifiuto della donna di riprendere la relazione, già interrotta, a partire dal mese di dicembre 2023 il 28enne si sarebbe reso protagonista di “condotte assillanti e minacciose”, come scrive la Procura. A lei, l’uomo avrebbe mandato messaggi come “ti taglio la testa”, “mi sto uccidendo”, “hai tre mesi di vita” – quest’ultima frase ripetuta anche nei confronti del padre della donna – e, in un’occasione, avrebbe portato via con sé il figlio minore senza il consenso della ex. Comportamenti che avrebbero generato nella donna “un perdurante e grave stato di ansia e paura”, insieme al “fondato timore per la sua incolumità”. Il giudice, nel disporre il giudizio immediato come richiesto dalla Procura, ha rilevato come gli elementi raccolti permettano di ricostruire “un solido quadro indiziario per cui non è ipotizzabile” un proscioglimento nei confronti dell’imputato, in carcere per altra causa. Il procedimento si aprirà il prossimo 4 aprile davanti alla seconda sezione penale in composizione monocratica. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Antonio La Scala, che ha assistito la vittima: “Un caso di giustizia rapida ed efficace, un grandissimo risultato che si spera diventi la regola”.