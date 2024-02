Sette spaccate nei negozi del centro di Bari, arrestato 27enne

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 27 anni, cittadino italiano senza fissa dimora e con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. La persona è ritenuta responsabile di furto aggravato.

L’uomo sarebbe il presunto responsabile di una pluralità di furti perpetrati in danno di più esercizi commerciali, ubicati prevalentemente nella zona centrale della città di Bari. In un arco temporale abbastanza ristretto, nel periodo che va dal 29 ottobre 2023 al 27 novembre 2023, avrebbe portato a termine 3 furti e commesso 4 tentativi di furto ai danni di bar, ristoranti e pizzerie, forzando gli accessi dei locali commerciali presi di mira e causando ingenti e vistosi danneggiamenti alle strutture. Il 27enne è stato tratto in arresto dai poliziotti dell’U.P.G.S.P., associato presso la Casa Circondariale di Trani e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (foto repertorio)