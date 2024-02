Terzo mandato, la Lega ritira emendamento per i sindaci

La Lega ritira l’emendamento per il terzo mandato ai sindaci. La proposta aveva avuto il parere contrario del governo. Lo si apprende da fonti parlamentari. L’emendamento riguarda i grandi comuni, quelli con più di 15mila abitanti. Rimane sul tavolo, per ora, la proposta di modifica che riguarda il terzo mandato ai governatori e che in modo particolare coinvolge il governatore del Veneto, Luca Zaia. Nulla da fare quindi per il sindaco e presidente Anci, Antonio Decaro, che aveva portato avanti una battaglia per permettere il terzo mandato ai sindaci delle grandi città (compreso Bari).

“Vota il Parlamento, andiamo avanti. Vota il Parlamento, non l’ascolteranno”, è stata la risposta ad Agorà Rai Tre del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla domanda se i parlamentari della Lega accoglieranno l’invito di Balboni di ritirare l’emendamento sul terzo mandato ai Governatori.