Bari, invece di pulire le strade era a casa a dormire: sospeso

Era a casa a dormire invece di ripulire alcune strade del centro. E’ scattata per lui una sospensione di dieci giorni. Lo ha disposto l’Amiu nei confronti di un netturbino. Nelle ultime settimane l’azienda di igiene urbana ha intensificato i controlli non solo nei confronti degli incivili dei rifiuti ma anche dei suoi stessi dipendenti. La storia è raccontata dalla Gazzetta. L’Amiu è pronta inoltre ad istituire una task force interna per verificare il rispetto dei turni dei netturbini. L’azienda ha intenzione di chiedere la collaborazione dei cittadini: entro marzo saranno pubblicati gli orari di spazzamento di ogni singola strada in modo che il cittadino possa avere contezza se realmente l’operatore è passato. Ci sarà anche modo di inviare segnalazioni dirette.