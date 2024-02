Bari, materiale medico “gettato” tra i viali dell’ospedale – VIDEO

Materiale medico “gettato” per strada. Accade al Policlinico, in particolare nei viali, di fronte all’ingresso del pronto soccorso. A denunciarlo una cittadina. Si tratta, più nello specifico, di provette, ma anche manuali, posizionati in alcuni cartoni pronti, secondo ad essere buttati via. “Un vero e proprio spreco” – ha evidenziato la cittadina. Dal Policlinico fanno sapere che sono in corso le verifiche sul caso.