Bari, ricorso per i lotti pronti a partire di Costa Sud

I primi due lotti di Costa Sud partiranno entro marzo, ma sui progetti e sulle indennità di esproprio dei lotti 2 e 6 pende un ricorso da parte di una società che ha impugnato sia la delibera di giunta del luglio scorso sia gli atti successivi.

La speranza dell’amministrazione è che l’impugnazione dell’atto amministrativo non porti ritardi al cronoprogramma per la realizzazione del parco costiero di 6 chilometri. Per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 75 milioni di euro.

Intanto arriveranno in Consiglio l’11 marzo i progetti e la delibera sull’apposizione del vincolo all’esproprio per i lotti 1 e 3 corrispondenti a Punta Perotti e Torre Carnosa.