Concorsi Regione Puglia, Stea: “Sentenza non inficia graduatorie”

“Con alcune recenti sentenze il TAR Bari ha annullato la parte dei provvedimenti attributivi dei punteggi ai ricorrenti, riconoscendo quello aggiuntivo per il possesso del titolo di studio ulteriore. Le suddette sentenze non inficiano le graduatorie approvate, né bloccano le procedure di assunzione in essere, bensì si riferiscono a casi specifici”. Lo ha dichiarato l’assessore al Personale Gianni Stea, riferendosi in particolare alla questione dei concorsi per il personale regionale.

“Ad ogni modo, per queste ultime – prosegue – l’amministrazione regionale si riserva di valutare l’opportunità di proporre ricorso in appello. Vale la pena di evidenziare che su oltre 160mila candidati, i ricorsi pendenti sono meno di 100. Parte di tali ricorsi, si riferisce ai criteri di attribuzione dei punteggi per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dai bandi per l’ammissione alle singole procedure concorsuali. Dei primi ricorsi definiti, il TAR ha sancito l’infondatezza delle motivazioni addotte dalle parti, respingendoli; inoltre, alcune sentenze ne hanno dichiarato l’improcedibilità” – ha concluso.