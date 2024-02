Donna ferita da proiettile vagante a Trani, 4 arresti

Fu ferita da un proiettile vagante a Trani. Per questa ragione, in seguito all’avvio dell’inchiesta, quattro persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, alcune con precedenti penali, sono state arrestate dagli agenti di polizia di Stato. Secondo quanto emerso, i quattro, di cui tre baresi e un foggiano, sarebbero ritenuti responsabili del ferimento a colpi di arma da fuoco ai danni di una 32enne di Trinitapoli avvenuto lo scorso 10 febbraio a Trani, di fronte ad un locale.

L’accusa per gli indagati, di cui tre si trovano agli arresti domiciliari e uno in carcere, è di rissa aggravata, detenzione e porto e utilizzo d’arma da fuoco di provenienza illecita. Secondo quanto emerso in seguito alle ricostruzioni effettuate nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Trani, alcune persone avrebbero iniziato a discutere, forse per futili motivi e, nel corso del diverbio, uno degli indagati avrebbe estratto una pistola sparando e colpendo accidentalmente ad una gamba la 32enne che si trovava nell’area antistante ad una discoteca del luogo con alcuni amici. Il titolare del locale è stato inoltre denunciato con l’accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. La discoteca è stata attualmente sottoposta a sequestro.

Foto freepik