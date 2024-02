E-learning: cos’è e perché ha rivoluzionato il mondo della formazione

L’e-learning negli ultimi anni ha subito un incremento significativo e ad oggi è considerato un’alternativa molto valida alla classica formazione in aula. Questo metodo formativo basato su piattaforme digitali è stato “spinto” dalla pandemia, che ha accelerato la sua adozione. In poche parole, grazie all’e-learning è possibile studiare in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo, il che garantisce praticamente a chiunque, anche a chi lavora oppure ha impegni familiari, di seguire corsi e di perfezionare le proprie conoscenze. Le scuole che permettono di studiare con modalità e- learning sono numerose, come ad esempio GEMA Business School, per cui sarà molto semplice individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

I punti di forza dell’e-learning

Grazie all’e-learning è stato possibile creare un nuovo modo di apprendere, alternativo al classico insegnamento di persona. Diversamente da quest’ultimo, infatti, il primo si fonda su una metodologia di apprendimento e di formazione personale basato su un insieme integrato di strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza. Sono essenzialmente tre le modalità fondamentali di utilizzo di tali strumenti: apprendimento in forma autonoma (auto formazione); apprendimento in modo parzialmente assistito (grazie al tutorato o grazie ai vari materiali somministrati durante il corso); apprendimento con informazioni e assistenza da parte del formatore (insegnamento). Tra l’altro, un punto di forza dell’e-learning è la possibilità di consultare nuovamente le lezioni nel caso in cui non si sia compreso un passaggio o un aspetto della lezione. Diversamente dalle lezioni tradizionali, infatti, dove i docenti parlano in aula, con i corsi a distanza è possibile rivedere le lezioni e ripassare gli argomenti più ostici in modo semplice ed efficiente.

I vantaggi dell’e-learning

L’e-learning ha rivoluzionato la formazione, con evidenti vantaggi per gli studenti, tra i quali è possibile citare:

Costi ridotti : seguire dei corsi di formazione in modalità e-learning elimina la necessità degli spostamenti. Ciò significa non solo maggiore comodità per gli studenti ma anche la possibilità di risparmiare costi considerevoli associati al trasporto e, in alcuni casi, all’alloggio e alle utenze;

Personalizzazione dei processi di apprendimento : un altro vantaggio associato all’apprendimento online è la possibilità di seguire le lezioni quando, come e dove si vuole. Inoltre, possono essere consultate nuovamente, per approfondire alcuni dettagli o chiarirsi dei dubbi;

Contenuti sempre aggiornati : i contenuti caricati dai docenti sulle piattaforme di e-learning possono essere aggiornati in tempo reale, ciò garantisce agli studenti di reperire sempre informazioni aggiornate e pertinenti;

Feedback immediato : alcuni corsi consentono anche di fare dei quiz al termine di ogni modulo, così da testare le nozioni apprese e avere un feedback immediato. In altri casi, invece, è possibile mettersi in contatto diretto con altri studenti e docenti, così da avere un confronto in poco tempo;

Apprendimento monitorato : grazie alle piattaforme di e-learning è possibile monitorare l’apprendimento. Infatti, mediante l’analisi dei KPI (Key Performance Indicators) si possono ottenere dei dettagli concernenti i risultati degli studenti; ciò permette ai docenti di adattare i percorsi didattici di volta in volta.

Questi sono solo alcuni degli aspetti positivi associati al metodo di apprendimento online, ma è possibile trovarne numerosi altri.