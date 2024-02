Infarto nella notte, la Puglia dice addio a Pasquale Vurro

La Puglia saluta per sempre Pasquale Vurro, considerato il “Re dei concerti” in Puglia per via della sua attività storica nel mondo della musica. Vurro, 63 anni, di cui molti passati a dedicarsi al mondo dello spettacolo, anche grazie al ruolo di amministratore della Vurro Concerti Srl, specializzata nell’organizzazione di eventi musicali non solo in Puglia, è stato colpito da un infarto nella notte. Per lui non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

“Una triste notizia ha sconvolto la nostra Associazione Pasquale Vurro ci ha lasciati ! Ci eravamo sentiti pochi giorni fa’ per la Festa Patronale – scrive il comitato Feste Patronali San Nicandro Garganico – assurdo siamo senza parole. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace Pasquale che la terra ti sia lieve. Ci mancherai” – concludono. “La notizia della scomparsa di Pasquale Vurro mi ha sconvolto – scrive una cittadina – per motivi di lavoro, mi aveva scritto appena ieri e dovevamo risentirci oggi. Grande lavoratore, con la passione per la sua professione. Condoglianze alla sua famiglia e a tutti i lavoratori del suo team”.

“Ci siamo conosciuti tanti anni fa – scrive un amico – quando hai deciso di ascoltare la voce di un ragazzo che affascinato dal mondo dello spettacolo, ti chiedeva solo di starti accanto e comprendere come nasce ciò che emoziona ogni giorno migliaia di persone. Sei stato un maestro di vita, mi hai aiutato a comprendere le follie della gente, come un’azienda si mantiene, come la fiducia sia moneta rara, come il rispetto fosse indispensabile e ancor di più come l’umiltà porti lontano! Non hai mai voluto apparire, non hai mai voluto conquistare, ma solo brillare nel grande cielo di luci dei concerti, e ci sei riuscito. Sei e sarai sempre il più grande Promoter d’Italia, sei il più grande organizzatore di sempre! Hai insegnato a tutti che questo è un mondo pronto a fregarti, pronto a farti uno sgambetto, senza fare sconti a nessuno, e gettarti a terra ridendo di te. Questo però, non può accadere a chi come te, ha imparato a vivere tra mille ostacoli. Eri un grande Pasquale, e questo l’ho capito dal primo giorno, per questo ti ho sempre difeso e non ti ho mai abbandonato. Mi hai fatto conoscere un mondo che forse nessuno comprenderà mai, perché non ha avuto la fortuna di starti accanto, mi hai insegnato il senso della parola squadra, mi hai insegnato a credere nei sogni, mi hai fatto capire che alle volte è meglio lasciare andare… Ora ti prego di non andartene, continua ad esserci in ogni nota, continua ad esserci in ogni luce, continua ad esserci in ogni applauso, perché sarai sempre tu lo spettacolo! Mi mancheranno le tue chiamate senza fine, mi mancheranno i tuoi post, mi mancherai tu e i tuoi consigli, sei stato un amico vero! Guardaci da lontano, ci rivedremo un giorno” – conclude.

Foto Facebook