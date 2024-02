Palazzina a rischio crollo a Bari, evacuate 20 famiglie – VIDEO

Paura a Bari, in particolare in via Pinto dove, nel pomeriggio, venti famiglie sono state fatte evacuare per via del cedimento dei pilastri di una palazzina situata tra la via in questione e via De Amicis e via De Robertis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale. In corso le operazioni di messa in sicurezza della zona. Attualmente anche il parcheggio dedicato alle auto, situato al lato del palazzo, è stato interdetto.