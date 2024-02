Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 79 che collega Cellino San Marco a Sandonaci, in provincia di Brindisi.

Nell’incidente è rimasta ferita una ragazza, trasferita in ospedale, che viaggiava insieme alla vittima in una Fiat Grande Punto. Per cause in via d’accertamento il 20enne ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri.