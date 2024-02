Scossa di terremoto avvertita a Bari e in diverse zone della Puglia

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10.23 in Puglia, in particolare nella zona di Bari. L’Ingv, l’istituto che si occupa della localizzazione dei sismi, ha registrato un terremoto di magnitudo ML 4.7 nella zona: Adriatico Meridionale , proprio di fronte la Puglia. Un altro terremoto di magnitudo ML 3.4 si è registrato in Albania, ad una profondità di 7 km. Numerosi i messaggi sui social: la scossa (quella registrata in mare) è stata avvertita in diverse parti della regione, ma in particolare a Bari.