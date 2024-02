Sónar 2024: annunciata la line up completa del weekend

Il Sónar, ovvero il Festival più importante di musica elettronica d’Europa, quest’anno torna a Barcellona dal 13 al 15 giugno.

Non è soltanto un festival musicale. Il Sónar, è un evento artistico a 360°, che riunisce musica, innovazione e creatività, performance, live e dj set.

Nasce nel 1994 come un piccolo e ambizioso “Festival della musica avanzata e dell’arte multimediale”. “Il Sónar è nato con la volontà di essere un esperimento culturale sotto il profilo formale e sostanziale, perché proponevamo ai cittadini qualcosa che non era mai stato fatto prima: sensibilità artistiche diverse, un contesto urbano, diurno e notturno, e un luogo ,il CCCB , che nel 1994 non era nemmeno stato progettato per ospitare le attività artistiche dal vivo. È stato probabilmente uno dei primi eventi di musica elettronica a svolgersi in uno spazio culturale pubblico, cosa molto insolita all’epoca” , è così che Ricard Robles, Enric Palau e Sergi Caballero ideatori ma anche direttori del Sónar spiegano, durante un’intervista, il loro ambizioso progetto.

La volontà è proprio quella di raggiungere un ampio pubblico, e di presentare allo stesso innovazione, al di là del fatto che provenisse da grandi o piccoli artisti.

E’ infatti già alla fine degli anni ’90 che il Festival inizia ad avere il successo sperato e diviene sempre più internazionale, con una presenza di spettatori cospicua e proveniente da altri Paesi europei e non solo.

Nel corso del tempo il format del festival è cambiato e si è evoluto. Da alcuni anni a questa parte, il programma è diviso tra: Sónar by Day, che oltre a presentare le performance musicali più all’avanguardia ha allargato il ventaglio a scene musicali ibride e solo apparentemente marginali, il Sónar by Night, che ospita i nomi di maggior richiamo, Sónar+D, dedicato ai dibattiti e all’innovazione nelle tecnologie digitali culturali e creative e OFFSónar un evento parallelo che si svolge in spazi spettacolari nel suggestivo Poble Espanyol a Montjuic. OFFSónar oggi, probabilmente, mantiene viva l’essenza festosa dei primi party, offrendo una selezione di eventi focalizzati sulle etichette, con la partecipazione di artisti di fama internazionale, talenti emergenti e DJ locali.

Qualche giorno fa è stata annunciata la line-up completa di questa 31^ edizione e tra gli artisti spiccano nomi del calibro di Richie Hawtin, Paul Kalkbrenner, Sevdaliza, Kaytranada, Vince Staples. Tra gli italiani si leggono invece Gabber Eleganza, Valentina Magaletti, Dj Tennis.

La capitale catalana è pronta a riempirsi di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo giunti appositamente per ascoltare i loro artisti preferiti, per scoprirne di nuovi e certamente per vivere un’esperienza indimenticabile.

I biglietti del Sónar 2024 sono disponibili sul sito ufficiale, con degli speciali sconti riservati agli under 30.

Foto:Freepick