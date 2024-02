Bari, addio a Tommaso Rossini, militante Pd: aveva 38 anni

È stato colpito da infarto. È morto a 38 anni Tommaso Rossini, militante barese del Pd molto amato in città.

“Oggi perdiamo un militante vero – scrive il Pd Puglia – Un ragazzo partito dalla giovanile che per tanti anni in questo partito ha fatto tutto: era lì quando c’era da organizzare un evento, quando c’era da fare attacchinaggio, quando bisognava allestire un comitato elettorale. Era lì quando c’era bisogno di un amico, oltre che di un compagno. Tommaso Rossini mancherà a tutti perché c’era sempre per tutti. Come si onora una vita del genere? Continuando a combattere ogni giorno per quelle cause di giustizia sociale che lo hanno portato tanto tempo fa a mettere piede per la prima volta nella sede di via Re David”.

I funerali si terranno lunedì mattina in Cattedrale alle ore 9.30. (Foto facebook)