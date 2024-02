Bari, scuola Anna Frank: ecco dove si trasferiranno i bimbi

Una soluzione per i bimbi della scuola Anna Frank di Poggiofranco alla fine è stata trovata. Nei due anni durante j quali la scuola sarà demolita e ricostruita i bimbi dell’infanzia si trasferiranno nell’ex municipio di via stradella del Caffè. I bimbi della primaria saranno divisi tra l’ex municipio e la Tommaso Fiore. Il nuovo piano del Comune è stato illustrato ieri durante la commissione Trasparenza presiduta dal consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Ciaula. La soluzione è stata condivisa anche da personale scolastico e genitori.

I lavori per adeguare i due edifici inizieranno a breve, subito dopo il passaggio del progetto in giunta e la variazione al Bilancio in Consiglio comunale.