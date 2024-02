Divina Colomba 2024: selezionati i 40 finalisti, 8 pugliesi

Saranno 40 i lievitati finalisti che si contenderanno la finale dell’edizione 2024 di “Divina Colomba”, il concorso organizzato da Goloasi che in vista della prossima Pasqua premierà le colombe artigianali più buone dell’anno. Dopo tre giorni di intenso lavoro per gli assaggi alla cieca, la commissione tecnica ha definito quali saranno le colombe candidate alla degustazione finale della sesta edizione del contest che decreterà, lunedì 4 marzo 2024 a Bari, la Miglior Colomba Artigianale d’Italia nelle tre categorie del concorso.

Oltre 200 gli artigiani che si sono messi in gioco per l’edizione 2024 del contest. 20 saranno le candidate al podio di “Miglior Colomba Tradizionale”, quindi quella con canditi di agrumi, 15 per la “Miglior Colomba al Cioccolato”, rigorosamente con impasto scuro, e 5 per la categoria novità di quest’anno: “Miglior Colomba Salata”. A definire i migliori lievitati della tradizione pasquale, assegnando una valutazione unanime per ognuna delle oltre 300 colombe assaggiate, è stata la commissione tecnica composta da professionisti del settore: Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi.

Sempre a loro, spetterà il compito di assaggiare nuovamente i lievitati nel corso della degustazione finale che si svolgerà lunedì 4 marzo 2024 all’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming, e che sarà seguita dalla proclamazione dei vincitori.

Il contest Divina Colomba è rivolto a tutti i titolari, familiari e dipendenti di attività con sede in Italia che producono colombe artigianali nell’assoluto rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e che si impegnano ad utilizzare solo lievito madre fresco e canditi senza anidride solforosa e a non utilizzare conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali. Non vi è alcun vincolo di utilizzo di materie prime, pertanto i partecipanti sono liberi di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano.

ELENCO FINALISTI

“Miglior Colomba Tradizionale”

Riccardo Manduca – Solodamanduca – Aprilia (Lt) – Lazio

Michele Iazzetta – Pasticceria Francesco Iazzetta – Cardito (Na) – Campania

Massimiliano Maiorano – La Forneria – Napoli – Campania

Domenico Petronella – Maison Petronella – Altamura (Ba) – Puglia

Pasquale Pesce – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

Antonio Masulli – Caffè Masulli – Somma Vesuviana (Na) – Campania

Gianluca Cecere – Cecere Visionary Dessert – Napoli – Campania

Matteo Papanice – Cresci – Castellana Grotte (Ba) – Puglia

Alessandro Izzo – Nobile – Castellamare Di Stabia (Na) – Campania

Vanna Scattolini – Madamadorè – San Pietro in Cariano (Vr) – Veneto

Roberto Moreschi – Roberto Pastry Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Luigi Barbagallo – Squisito – San mango d’Aquino (Cz) – Calabria

Antonio Costagliola – Pasticceria Guantiera Bacoli (Na) – Campania

Manuel Turco – Caffetteria del Centro – Rende (Cs) – Calabria

Mattia Orso – Pasticceria Mimosa – Fermo – Marche

Fiorenzo Ascolese – La Boutique dei Lievitati – San Valentino Torio (Sa) – Campania

Vito Saccente – Panificio Saccente – Palo del Colle (Ba) – Puglia

Antonio Fabozzi – A.F. Pasticceria – Casal di Principe (Ce) – Campania

Michele Falcone – Pasticceria Falcone – Vieste (Fg) – Puglia

Cinzia Falleri – I Lievitati di Cinzia – Cinquale di Montignoso (Ms) – Toscana

“Miglior Colomba al Cioccolato”

Roberto Catelli – Pasticceria Caesar – L’Aquila – Abruzzo

Leonardo Romano – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

Enzo Martuccio – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

Lorenzo Perilli – Il Brezel – San Nicandro Garganico (Fg) – Puglia

Francesco Flammini – Pasticceria Sibilla – Visso (Mc) – Marche

Luca Pirro – Gelati Noir – San Marco In Lamis (Fg) – Puglia

Antonio Masulli – Caffè Masulli – Somma Vesuviana (Na) – Campania

Matteo Ripani – Pasticceria Cardenà – Sant’Elpidio a Mare (Fm) – Marche

Camillo La Morgia – Crema e Cioccolato – Lanciano (Ch) – Abruzzo

Raffaele Romano – Gran Caffè Romano – Solofra (Av) – Campania

Gianluca Cecere – Cecere Visionary Dessert – Napoli – Campania

Fiorenzo Ascolese – La Boutique dei Lievitati – San Valentino Torio (Sa) – Campania

Antonio Scalese – Bubbo Brunella Bakery – Cerva (Cz) – Calabria

Salvatore Sgrizzi – Mazzitelli Panificio Pasticceria – Rescaldina (Mi) – Lombardia

Mattia Buffolo – Campana Select Food – Palestrina (Rm) – Lazio

“Miglior Colomba Salata”

Matteo Papanice – Cresci – Castellana Grotte (Ba) – Puglia

Stefano Bianco – Pasticceria Bianco – Lecce – Puglia

Sergio Scovazzo – Grano Fornai in Fermento – Santena (To) – Piemonte

Fiorella Ciardi – Dolci&Salati – Castellabate (Sa) – Campania

Davide Muro – Antica Pasticceria Castino – Pinerolo (To) – Piemonte