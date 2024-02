Recensioni false, il dramma del business online

Secondo il report The State of Fake Online Review redatto da BusinessDit le recensioni online false valgono 152 miliardi di dollari. Dati non proprio da sottovalutare, visto che il 54% dei consumatori non acquisterebbe un prodotto se sospettasse di trovarsi davanti a giudizi fasulli.

Per Seo BrightLocal i giudizi espressi su viaggi, prodotti e ristoranti si sono trasformati in diversi casi in una trappola, specie con il boom del commercio elettronico, durante e dopo la pandemia: il 77% dei consumatori a livello globale consulta le recensioni prima di un acquisto, mentre la recensione positiva del 75% è determinante per chi cerca lumi.

Le piattaforme Google, Meta, Booking, TripAdvisor, Trustpilot e Yelp si starebbero muovendo per contrastare le recensioni false online. Nel 2022 Amazon ha bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette, citando in giudizio più di 10.000 amministratori di gruppi Facebook. Google, invece, ha rimosso 115 milioni di recensioni false di hotel, ristoranti e aziende. Nell’ultimo Rapporto sulla trasparenza, Tripadvisor ha comunicato di aver rimosso 1,3 milioni di recensioni fasulle.