Bari, ragazzine aggredite in centro: “Nessuno è intervenuto”

Un gruppo di ragazzine di 15 anni è stato aggredito da un branco di bulle ieri sera in piazza del Ferrarese. Tra l’indifferenza dei presenti.

Senza alcuna ragione le teppiste avrebbero inizato ad insultare e picchiare le ragazzine. “Ora ci divertiamo un po’”, avrebbero detto.

“I passanti indifferenti a tutto – denuncia nel gruppo “Bullistop” creato proprio per contrastare episodi di bullismo a Bari, uno dei genitori – se mai anche loro genitori, madri e padri…questo mondo fa vomitare. Mia figlia ha 15 anni e non può fare neanche una passeggiata alle 20.30 di sera tra tanta gente, perché è come se fosse sola. Dovrei non farla uscire più…che alternative ci sono”.