Cucina, alleate della salute: in tavola le cime di rapa

Ricche di sali minerali e vitamine, in tavola oggi portiamo le cime di rapa, note anche come friarelli. Si tratta, in particolare, di un ortaggio “prezioso” soprattutto per i pugliesi che attendono la bella stagione per sbizzarrirsi ai fornelli con ricette tradizionali e non. Tantissime le proprietà benefiche di questo ortaggio. Ma andiamo per gradi.

In primis, le cime di rapa sono ricche di ferro, fosforo, calcio e sali minerali, ma non solo. Prezioso è l’apporto di vitamine, tra queste quelle del gruppo A, B e C. Le vitamine, soprattutto la vitamina C, giocano un ruolo cruciale nella prevenzione di influenza e raffreddori durante le stagioni autunnali ed invernali. Le cime di rapa, inoltre, sono particolarmente benefiche per le donne in età fertile e in gravidanza grazie alla presenza di folati.

Ma non è finita qui. Le rape sono infatti caratterizzate da proprietà antiossidanti, remineralizzanti e depurative risultando particolarmente consigliate in situazioni di affaticamento, astenia e carenza di vitamine e minerali, oltre che di energia. Secondo alcuni esperti infatti è importante inserire le cime di rapa nelle diete post-operatorie in quanto contribuiscono a favorire la guarigione. Infine, ma non perché meno importante, le cime di rapa sono ricche di magnesio e potassio contribuendo così a proteggere cuore e circolazione. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

SPAGHETTI CON PESTO DI CIME DI RAPA



Dopo aver pulito le cime di rapa, cuocetele in una padella con olio extravergine di oliva e aglio. Aggiungete sale e acqua se necessario e cuocete fino a ottenere una crema omogenea. Frullate insieme a olive nere snocciolate e pomodorini freschi o secchi, a seconda del vostro gusto. Cuocete gli spaghetti separatamente e conditeli con il pesto, aggiungendo un filo d’olio e pangrattato.

TORTINO DI CIME DI RAPA



Seguendo lo stesso metodo per la crema, soffriggete le cime di rapa con aglio in olio extravergine di oliva. Stendete un foglio di pasta sfoglia in una teglia, creando un contenitore a forma di tortino. Versate le cime di rapa sulla pasta sfoglia, aggiungete pezzetti di scamorza affumicata e coprite con un altro foglio di pasta sfoglia. Spennellate con uovo e cuocete in forno a 180 gradi per 20 minuti.