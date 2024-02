Elezioni Bari, Leccese: “Chi vince le primarie diventa sindaco”

“Sono al servizio della coalizione, delle forze politiche che compongono il tavolo del centrosinistra. Sarà questo a definire le regole di questo grande momento di partecipazione popolare”. Lo ha detto Vito Leccese, candidato sindaco a Bari del Pd per le amministrative di giugno, a margine della convention ‘Andiamo’ in corso nel capoluogo pugliese.

Leccese ha risposto così a chi gli chiedeva se il Pd sarebbe disponibile a rivedere le regole delle primarie, come invoca l’altro candidato, l’avvocato Michele Laforgia. “Chi vince le primarie – ha aggiunto – diventa sindaco di Bari”.

Leccese ha sottolineato che “le regole non compete a me definirle, sarà il tavolo a deciderle. Sono sicuro che il giorno delle primarie rappresenterà un grande momento di festa popolare della democrazia e della libertà di partecipazione in questa città”.

“Troveremo il passo giusto per non lasciare questa città al centrodestra che pensa, con i leader di Roma, di venire qui a comandare, come se la città fosse terra di conquista. Bari è dei baresi e nessuno la può conquistare”. Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro, durante la convention ‘Andiamo’ in corso nel capoluogo pugliese per presentare Vito Leccese, candidato sindaco a Bari del Pd per le amministrative di giugno. Rivolgendosi dal palco a Leccese e all’altro candidato del centrosinistra, Michele Laforgia, Decaro ha aggiunto che avete saputo fare ricorso alle primarie non come strumento per dividerci ma per unirci”. Decaro ha evidenziato che lascia la città “con la coscienza a posto, perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto nell’interesse della città. Non ho bisogno di riconoscenza, mi bastano gli abbracci e le strette di mano dei cittadini che incontro per strada. Sono un patrimonio e noi dobbiamo esserne i custodi”.