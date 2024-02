Lavori alla stazione di Polignano, modifiche ai treni

Modifiche alla circolazione di alcuni treni regionali per lavori infrastrutturali programmati nella stazione di Polignano a Mare (BA) dal 3 al 17 marzo. Per consentire gli interventi, alcuni treni in circolazione sulla tratta Barletta-Fasano partiranno e arriveranno a Mola di Bari mentre altri, in circolazione sulla linea Bari-Lecce, effettueranno la fermata straordinaria nella stazione di Polignano a Mare.

Ecco il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni:

Dalle ore 17:00 del 3 marzo al 17 marzo 2024, per lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Polignano a Mare, i seguenti treni regionali subiscono variazioni:

il treno RV 4363 della relazione Bari – Brindisi subisce variazioni d’orario;

i treni RV 4401 e RV 4406 della relazione Bari – Lecce effettuano fermata straordinaria a Polignano a Mare e Mola di Bari e subiscono variazioni d’orario;

i treni RV 4388 e RV 4415 della relazione Bari – Lecce effettuano fermata straordinaria a Polignano a Mare e subiscono variazioni d’orario;

i treni R 23512-R 23530-R 23537 (dal 4 al 8 e dal 11 al 15 marzo) – R 23509-R 23540 della relazione Barletta – Fasano sono cancellati nella tratta Mola di Bari – Fasano;

il treno R 23531 della relazione Bari – Fasano è cancellato tra Mola di Bari e Fasano e modifica l’orario di arrivo a Mola di Bari;

il treno R 23579 della relazione Bari – Fasano subisce una variazione d’orario;

il treno R 23551 della relazione Barletta – Fasano subisce una variazione d’orario nelle stazioni di Mola di Bari e Polignano a Mare; l’orario di partenza e arrivo restano invariati.